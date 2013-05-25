Ислам Каримов поздравил президента Аргентины

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Аргентинской Республики Кристины Фернандес де Киршнер, в которой поздравил ее с национальным праздником этой страны – Днем майской революции. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

День майской революции, напомним, отмечается в Аргентине 25 мая в честь революции 1810 года, которая привела к образованию первого независимого от Испании аргентинского правительства. В Аргентине этот праздник также называют Днем нации.

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