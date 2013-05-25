Иностранные фотографы подсказали, как работать с уличным кадром

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Секретами уличной фотосъемки с начинающими бухарскими фотографами поделились фотограф из Франции Сирил Робен и немецкий блоггер Мэри Шэрпе. 20 мая в музее искусств имени К.Бекзода прошел семинар на тему "Street-Style: модная фотография из Узбекистана, Германии и Франции".

Мастера фотографии рассказали о постановке и фокусировке объектов в кадре. Все это ребята из Бухары смогли применить на практике. Каждый участник сделал около десятка фотографий. Тренеры объяснили фотографам их ошибки, которые они допустили. Как пояснила Мэри Шэрпе, участники должны научиться фотографировать так, чтобы потом не прибегать к компьютерной обработке.

По словам советника по культуре и директора французского культурного центра Оливиера Гиема, мероприятие организовано совместно посольствами Германии и Франции и посвящено 50-летию подписания Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве.

Отметим, что с 13 по 18 мая недельный мастер-класс проходил и в Ташкенте. В результате были отобраны 20 узбекских фотографов, чьи работы, наряду с фотографиями Мэри Шэрпе и Сирила Робена, войдут в экспозицию итоговой выставки, которая пройдет в Ташкенте. Бухару на ней будет представлять фотограф-любитель Наталья Ногай.

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