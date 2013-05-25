Митрополит Викентий призвал паству к целомудрию

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 23 мая, в рамках своего архипастырского визита в Бухарское благочиние, посетил город Каган Бухарской области Узбекистана. В сослужении с иереем Сергием (Заворотнев), иереем Леонидом (Петров) и диаконом Олегом (Лин) Владыко совершил Божественную Литургию в храме святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца.

В своей проповеди Высокопреосвященнейший Викентий обратился к пастве с призывом к целомудрию. В частности, он отметил, что в современном обществе настолько популярным стало понятие "гражданский брак", что человек перестал видеть в нем грех, объясняя это обыкновенным плотским влечением. Он напомнил, что единственно верными являются те семейные отношения, когда мужчина и женщина идут в ЗАГС, регистрируют брак, приходят в церковь, чтобы повенчаться. И только тогда они получают благословение от Бога для рождения детей. В противном же случае отношения называются блудом и прелюбодеянием. К вопросу о количестве браков Владыко привел слова из святого Евангелия, где сказано, что брак возможен только один раз. Поэтому к вопросу о создании семьи надо подходить разумно.

Затем архипастырь поздравил женщин с днем святых жен-мироносиц, который начинается праздноваться во второе воскресение после Пасхи и отмечается всю неделю. После вручил прихожанам пасхальный подарок – икону Пресвятой Богородицы "Иерусалимская", привезенную из Святого Града Иерусалима.

Накануне вечером Митрополит Викентий отслужил всенощное бдение в храме Архангела Божия Михаила города Бухары.

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