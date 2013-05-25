Узбекистан и Чехия обсудили сотрудничество в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии Гинэк Пэйха посетил на этой неделе национальную компанию "Узбектуризм", где был принят председателем Фаррухом Ризаевым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области туризма. Гинэк Пэйха, в частности, передал список чешских вузов, где готовят будущие кадры для работы в области туризма. Он отметил, что для работающих специалистов возможна организация семинаров или подготовительных курсов.

Как отмечалось на встрече, на повышении объемов туристических потоков между Чехией и Узбекистаном положительно сказываются выходящие в эфир в последнее время серии репортажей о двух странах. Так, недавно чешские журналисты посетили Навоийскую область для освещения фестиваля "Асрлар Садоси".

Чешский посол отметил, что в последнее время заметно выросло количество организованных групповых поездок чешских туристов в зарубежные страны. Он передал список туристических агентств Чехии, наиболее активных в этой области. Председатель "Узбектуризма" Ф.Ризаев напомнил, что Узбекистан регулярно организовывает информационные мега-инфотуры для представителей турагентств и бюро путешествий. Недавно в них приняли участие два туристических агентства из Чехии.

Узбекско-чешским туристическим обменам также способствует наличие прямого воздушного сообщения между Ташкентом и Прагой, осуществляемого авиакомпанией ČSA. В целях поддержки дальнейшего роста туристов в обоих направлениях 8-10 октября 2013 года представители ČSA, ЧехТуризма и чешских туристических агентств примут участие в Ташкентской международной туристической ярмарке.

Вопросы туризма также ежегодно обсуждаются на заседаниях чешско-узбекской межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба Посольства Чехии.

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