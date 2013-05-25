В парламенте Узбекистана рассмотрен ряд новых законопроектов

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Ряд законопроектов в первом чтении был рассмотрен 23 мая на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В их числе проект закона "О залоговом реестре", который определяет правовые механизмы создания единой базы залогового реестра, служащего основой для учета заложенного имущества, а также предотвращения их незаконной реализации или отчуждения. Залоговый реестр представляет собой единую информационную базу данных, которая содержит в себе записи в электронной форме о возникновении прав физических и юридических лиц на залоговое обеспечение, а также их изменение или прекращение.

Важнейшей задачей законопроекта является дальнейшее совершенствование процедур оформления кредитов, расширение доступности кредитного финансирования для малого бизнеса за счет включения в залоговый оборот движимого имущества и снижения рисков коммерческих банков при предоставлении кредитов под залог имущества.

Депутаты рассмотрели также проект закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" в новой редакции. Он направлен на более четкое определение полномочий, прав и ответственности органов корпоративного управления и контроля, повышение роли и значения наблюдательных советов, общих собраний и ревизионных комиссий акционерных обществ, расширение доступа акционеров и потенциальных инвесторов к информации о деятельности акционерных компаний.

Важная задача, решаемая данным законопроектом, – дальнейшее развитие корпоративных отношений в Узбекистане. Особое внимание уделяется более четкому регулированию вопросов создания акционерных обществ, формирования их уставного фонда, определения рыночной стоимости ценных бумаг, размещения акций обществ посредством публичного предложения акций, а также полномочий, прав и ответственности органов управления, внедрению современных методов корпоративного управления и т.д.

На заседании также рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров". Цель документа – приведение отдельных правовых норм в соответствие с вновь вводимыми поправками в законодательство. Предполагается внесение поправок в Гражданский, Земельный кодексы, законы "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "О рынке ценных бумаг" и другие законодательные акты.

Все законопроекты были приняты в первом чтении. Ответственным комитетам поручено подготовить их для рассмотрения в следующем чтении с учетом поступивших предложений. На заседании рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к компетенции нижней палаты парламента.

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