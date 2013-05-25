Узбекистан посетит помощник Генсека ООН

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 26-29 мая Узбекистан с рабочим визитом посетит помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека Иван Симонович.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в Ташкенте у него запланировано проведение встреч и переговоров с руководителями ряда министерств и ведомств Республики Узбекистан.

Добавим, визит высокопоставленного дипломата ООН в Узбекистан состоится в рамках его поездки по странам Центральной Азии. Так, И.Симонович уже посетил Кыргызстан, Таджикистан, а накануне прибыл в Туркменистан.

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