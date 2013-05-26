В Андижане прошел праздник книги

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. В течение двух дней, 23-24 мая, по всему Андижану под девизом "Внимание к литературе – внимание к духовности и будущему" ("Адабиетга этибор – маънавиятга, келажакка эътибор") прошел праздник книги.

На нем ребята принимали участие в интеллектуальной викторине, соревновались в номинациях "Самая читающая семья", "Самый лучших книголюб" и т.д. Проходили встречи с поэтами, писателями и художниками. Молодые авторы представляли свои произведения, зачитывая стихотворения или монологи со сцен парка имени Алишера Навои, "Болажон", "Камолот" и т.д.

- Для меня принимать участие в интеллектуальной викторине "Каких авторов ты знаешь" - возможность познакомиться с другими читающими ребятами города, - признается выпускник школы №1 Умиджон Ганиев. – Если многие по-прежнему представляют книги в виде переплетенных красивой обложкой цветных страниц, то для современного поколения книги - это несколько мегабайтов на мобильном телефоне. Поэтому я не утруждаю своих родителей покупать мне шкафы и полки – вся моя библиотека хранится здесь, – сказал школьник, демонстрируя смартфон.

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