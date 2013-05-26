Андижанские предприниматели напрямую поговорили с правоохранительными органами

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая в актовом зале 2-го академического лицея при Андижанском государственном медицинском институте прошло собрание, на котором по инициативе хокимията и прокуратуры города Андижана бизнесмены могли задавать интересующие их вопросы представителям правоохранительных органов, Торгово-промышленной палаты, банков и других организаций, занимающихся поддержкой развития предпринимательства.

Мероприятие проводилось с целью повысить доверие бизнеса к власти, налаживания прямого диалога и способствования еще более активному развитию инициативного и семейного предпринимательства. Так, на собрании было отмечено, что бизнесмены все меньше проявляют инициативу, предпочитая заниматься уже отлаженными сферами деятельности, в то время как огромное пространство, к примеру, в области создания бытовой техники, выращивания уникальных экзотических сортов фруктов и овощей (авокадо, имбирь) и т.п., не интересует молодых бизнесменов.

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