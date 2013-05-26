В Кувасае прошел семинар по подготовке к сезону летних лагерей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасай Ферганской области 24 мая состоялся семинар, посвященный обсуждению проведенных подготовительных работ в летних оздоровительных лагерях области.

В мероприятии, организованном по инициативе районного хокимията, при содействии областного совета объединения профсоюзных организаций, приняли участие сотрудники профсоюзов, представители детских лагерей, а также хокимията области.

В процессе семинара разговор шел об обеспечении в детских лагерях надежного, непрерывного отдыха, постоянного присутствия медицинского персонала и транспортных средств, а также безопасного времяпрепровождения детей.

Отмечено, что в этом году в лагерях области будут отдыхать свыше 30 тысяч детей. К приему отдыхающих подготовлено 123 лагеря и свыше 100 дневных лагерей, действующих при общеобразовательных школах.

В продолжение мероприятия его участники определили необходимые меры по эффективной организации в лагерях духовно-просветительской и воспитательной работы, проведению различных мероприятий и спортивных игр.

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