В Намангане финишировала неделя Машрабовских чтений

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 24 мая, по традиции в парке Боборахима Машраба в Намангане завершилась неделя "Машрабхонлик" (неделя Машрабовских чтений). Здесь же состоялся и проходящий по всей стране "Праздник книги".

А начались торжества с возложения цветов к подножию памятника Машрабу.

Хоким области Баходир Юсупов обратился к собравшимися с поздравительной речью.

О нетленном творчестве Боборахима Машраба, о важном значении "Праздника книги" в приобщении населения, особенно молодежи, к духовным ценностям рассказали в своих выступлениях профессор Национального университета Узбекистана Ахмаджон Мелибоев, известный литератор Абдусамад Кучимов, поэт Мухаммад Исмоил, заслуженный работник культуры Узбекистана Эрмамат Нурматов и другие.

Одушевленный образ Машраба предстал перед зрителями в отрывке из музыкальной драмы наманганского драматурга Абдуллы Жаббора, представленном на импровизированной сцене артистами областного театра имени Алишера Навои.

Книголюбы с интересом ознакомились с новинками художественной и научной литературы на развернутой в парке книжной выставке.

Торжества, посвященные творчеству Машраба и "Празднику книги", были продолжены в Наманганском университете, где состоялась научно-практическая конференция. С интересными докладами о жизни и творчестве Машраба выступили поэт, депутат Олий Мажлиса Зиевиддин Мансуров, Ахмаджон Мелибоев, Абдусамад Кучимов, Мухаммад Исмоил и другие.

Свои стихи, посвященные Машрабу, прочитали Жамолиддин Муслим, Дилбар Бону, Дилором, Мухаммад Мирзо и другие местные поэты.

Помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов выразил признательность столичным гостям за участие в праздничных мероприятиях и вручил им памятные подарки от областного хокимията.

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