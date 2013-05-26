В Навои прошел семинар, посвященный подготовке к отчетно-выборным собраниям

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая в здании Навоийского городского Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), прошел практический семинар, посвященный подготовке и проведению отчетно-выборных собраний в первичных партийных организациях.

В работе семинара приняли участие председатели и активисты первичных партийных организаций общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.

Руководитель "женского крыла" партийного органа Гулчехра Рашидова ознакомила участников семинара с предстоящими в 2014 году отчетно-выборными собраниями, о проведении необходимых организационных, финансовых и технических мероприятиях в первичных организациях.

С документацией, необходимой для проведения отчетно-выборной компании, участников семинара ознакомила принимавшая в нем участие, председатель Навоийского городского Кенгаша НДПУ Лола Собирова.

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