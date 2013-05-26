Хоким Намангана поздравил выпускников

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая в школе № 58 Намангана прошло торжественное прощание с выпускниками. Проучившиеся 9 лет ребята стоят перед выбором дальнейшего жизненного пути.

Поздравить выпускников пришел хоким областного центра Тулкин Дадабаев. Он пожелал виновникам торжества успехов и удачи на выбранном ими поприще, приобрести новые знания в лицеях и профессиональных колледжах, распахнувших перед молодежью свои двери.

Выпускники прошли маршем перед своими учителями, вложившими в них свою душу. А затем девятиклассники продемонстрировали свои умения не только в учебных дисциплинах, но и в танцах, пении, импровизации. Репертуар был широк – от классических узбекских народных танцев и андижанской польки до ирландского рила и танго, современных мелодий.

Лучшим выпускникам были вручены похвальные грамоты. Отмечен был и труд педагогов.

Немного грустное прощание со ставшей родной школой завершилось вальсом и последним звонком.

Аналогичные торжества прошли вчера во всех школах Наманганской области Узбекистана.

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