Беседа в махалле

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая в махалле "Орзигул" Тайлокского района Самаркандской области состоялось мероприятие, посвященное пропаганде и доведению до широкой аудитории докладов и выступлений главы государства. Организатором мероприятия выступил районный центр пропаганды духовности и хокимият района. В нем приняли участие жители махалли.

Выступившие на мероприятии представители хокимията говорили о повышении политической, социальной активности молодежи, о необходимости реализации и защиты конституционных прав женщин, а также об ограждении сознания граждан от влияния вредных идей различных деструктивных сил. Отмечено, что пресечение вовлечения молодежи в чуждые национальному менталитету течения является важной задачей сегодняшнего дня.

В процессе мероприятия его участники обсудили целесообразность и актуальность регулярной организации подобных встреч в органах самоуправления граждан района.

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