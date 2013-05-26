Бухарские СМИ призвали ориентироваться на интересы общественности

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. "Современные проблемы СМИ и пути их решения" обсудили участники одноименной региональной научно-практической конференции, прошедшей 24 мая в Бухаре.

В числе приглашенных были журналисты Бухарской, Хорезмской, Навоийской и других областей Республики, активисты "Камолот", ученые, представители политических партий и местных органов власти.

В своих выступлениях докладчики говорили о роли средств массовой информации сегодня. Участники конференции подняли и такую проблему, как недостаток молодых, квалифицированных кадров. Решение этой проблемы выступающие видели в создании клуба молодых журналистов. Также была затронута тема низкой популярности местных СМИ в Бухарской области. Чтобы поднять заинтересованность общественности в местных СМИ, докладчики предложили журналистам активно внедрять современные информационные технологии, и самое главное, ориентироваться на интересы общественности.

Выступления докладчиков присутствующие обсудили в ходе дискуссий и споров. Свое видение данных проблем представили журналисты Навоийской и Хорезмской областей Узбекистана. В частности, главный редактор газеты "Знамя Дружбы", рассказал о программе подготовки молодых журналистов в Навоийской области.

Подобная региональная конференция проводится в областях впервые. Она была призвана поднять глубинные проблемы региональных СМИ, в частности, Бухарской области, и совместными усилиями найти пути их решения.

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