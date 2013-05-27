Благотворительный праздник для детей пройдет в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Три тысячи наманганских ребят из малообеспеченных семей, сирот, инвалидов, а также участники шоу-концерта в Международный день защиты детей получат билеты на бесплатное посещение аттракционов и талоны на прохладительные напитки, различные сладости.

Основные гулянья подрастающего поколения состоятся 1 июня в парке им.Бабура в Намангане под лозунгом "Мы – счастливые дети".

По словам специалиста городского хокимията Нигоры Эгамбердиевой, в этот день в парке на площади "Навруз" будет показан шоу-концерт, который готовят школьники и представители народного образования, пройдут праздничные гулянья для детей.

В этот же день в парке ожидается выставка поделок, сделанных руками детей, а среди воспитанников детского дома № 26 пройдет городской этап соревнований "Согломжон-полвонжон". Воспитанники специализированных детских садов №№ 1, 2, 3, а также детского дома № 6 получат подарки.

По традиции организацией праздника занимается областной и городской комитеты женщин совместно с областным советом Общества Красного Полумесяца, фондом "Соглом авлод учун", Ассоциацией поддержки детей и семей, ОДМ "Камолот" и рядом других организаций.

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