Наманганские пожарники во всеоружии встретят зерноуборочную кампанию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Перед началом зерноуборочной кампании личный состав частей и подразделений управления пожарной безопасности УВД Наманганской области Узбекистана готовится к предотвращению пожароопасных ситуаций.

С этой целью в рамках плановых мероприятий проводится техосмотр комбайнов, транспортных тракторов и автомобилей, проверяется противопожарное состояние зернохранилищ, особенно наличие противопожарного инвентаря и искрогасителей для выхлопных труб транспортных средств. При этом выявленные нарушения оперативно устраняются.

Кроме того, проводятся встречи и инструктажи по пожарной безопасности для комбайнеров и водителей. Как считают в УПБ, это позволит избежать нежелательных эксцессов.

В частности, руководителям зерноприемных пунктов настоятельно рекомендовано обеспечить наличие достаточного резерва искрогасителей и средств наглядной агитации: плакатов, панно, а также организовать дежурство экипажей пожарных автомобилей.

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