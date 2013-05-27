В Навои проведены мероприятия против торговли людьми

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая в средних общеобразовательных школах города Навои завершилась неделя мероприятий, направленных на пропаганду среди молодежи здорового образа жизни и предотвращение преступлений, связанных с торговлей людьми.

Так, учащиеся 2-4 классов школы № 8 написали диктант на тему "Торговля людьми - проклятье нашего века", а среди учащихся 5-7 классов был организован конкурс рисунков на темы "Не соглашайтесь на рабство!", "Будьте бдительны, они являются работорговцами!".

В рамках мероприятий была организована беседа "за круглым столом" учащихся 6-9 классов с советниками органов самоуправления граждан махаллей "Матонат", "Хумо", и "Дустлик". В конце мероприятия для участников встречи был продемонстрирован видеофильм на тему "Кто такие работорговцы?".

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