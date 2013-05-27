Обсуждены вопросы внедрения инновационных технологий в учебный процесс

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая в зале заседаний Навоийского горного колледжа состоялось мероприятие на тему "Внедрение инновационных технологий в учебный процесс".

На мероприятии была организована встреча учащихся и преподавателей горного колледжа с учеными Ташкентского государственного технического университета (ТГТУ). На встрече с участием ректора ТГТУ, профессором Равшаном Саидахмедовым шел интересный диспут на тему о сегодняшнем состоянии структуры среднеспециального, профессионального обучения в Узбекистане и об участии молодежи в ее дальнейшем совершенствовании, внедрении новейших инновационных технологий в учебный процесс.

В завершение встречи учащиеся и преподаватели колледжа получили обстоятельные ответы на интересующие их вопросы.

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