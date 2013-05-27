"Залоговый реестр – фактор повышения благосостояния и развития малого бизнеса"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 25 мая в городе Самарканде состоялась беседа за "круглым столом", организованная по инициативе областной Торгово-промышленной палаты и областного Кенгаша УзЛиДеП.

В мероприятии приняли участие члены депутатской группы УзЛиДеП, депутаты местных Кенгашей народных депутатов, представители партнерских организаций, специалисты и эксперты предпринимательской среды.

Участники беседы обсудили законопроект "О залоговом реестре", разработка которого осуществляется на основе Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. Отмечено, что данный закон поможет определить правовые механизмы формирования единой учетной базы залогового реестра.

В процессе мероприятия разговор также шел о состоянии и качестве кредитования в Узбекистане, развитии финансирования предпринимательской среды, а также защите законных прав участников залогового реестра.

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