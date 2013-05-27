В Андижане прошел форум, посвященный развитию малого бизнеса

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в городе Андижане прошел форум на тему "Развитие малого бизнеса и предпринимательства – необходимые условия для благоустроенной жизни".

В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, члены фракций, депутатские группы партии УзЛиДеП, представители андижанского отделения НИМФОГО, а также заинтересованные лица из негосударственных некомерческих организаций области, представители СМИ.

На форуме обсуждали мероприятия, которые проходят в рамках Года благоустроенной жизни. Со стороны УзЛиДеП и его партнеров были предложены темы "Семья собственников", "С дипломом в бизнес", "Мое место в парламенте", "Если я буду депутатом", "Студенческое предпринимательство", "Семейное предпринимательство для крепких семей", "Здоровая семья – крепкая семья". Они рассказали о проделанной по этим направлениям работе с начала года и поделились планами на второе полугодие.

Кроме того, во время мероприятия обсуждалась крупная тема "Проекты молодежи, предпринимателям и каждой семье". В рамках этой темы обсудили необходимость привлечения к созданию проектов молодых специалистов, вопросы информирования населения в густонаселенных районах и наметили планы проведения серии семинаров, призванных решить вышеописанные задачи.

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