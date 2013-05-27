В Андижане повышают уровень политической и правовой грамотности женщин

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Андижане прошел семинар-тренинг на тему "Вопросы повышения политической и правовой грамотности женщин". В его подготовке приняли участие отделение НИМФОГО Андижанской области Узбекистана, Комитет женщин области и управлении юстиции.

В семинаре приняли участие председатели районных и городских комитетов женщин, консультанты сходов граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, члены политических партий, представители органов внутренних дел, прокуратуры, судебных структур и многие другие.

Цель мероприятия - рассказать о защите прав и безопасности женщин в современных реалиях, повысить мотивацию женщин для участия в общественных организациях, укрепить роль женщины в социально-политической и экономической сферах жизни региона. По этим вопросам развернутую информацию подготовил руководитель андижанского отделения НИМФОГО Т. Каримов. После этого все участники разделились на три группы и перешли к интерактивным упражнениям, призванным сплотить участников семинара и помочь им совместно решать поставленные задачи.

В ходе семинара был повышен уровень правовой грамотности собравшихся женщин, участники были информированы о законодательных нормах Республики в области защиты материнства и детства и воспитания гармонично развитого молодого поколения.

Всем участникам семинара был предоставлен раздаточный материал, отражающий основные моменты и призванный помочь им в подготовке подобных мероприятий самостоятельно. Также женщины выразили желание провести семинары в своих махаллях, школах, коллективах.

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