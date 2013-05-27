В Узбекистане пройдут выставки технологий для АПК

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 28-31 мая в столичном "Узэкспоцентре" пройдут 8-я Международная специализированная выставка-продажа мини-технологий и компактного оборудования для агропромышленного комплекса Республики "Uzbekistan Agrominitech Expo-2013" и 2-я Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники, машин и оборудования "Uzbekistan Agrotechmash Ехро-2013". Соответствующее постановление №135 от 20 мая 2013 года принял Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Цель мероприятия – дальнейшее ускоренное развитие на селе промышленного производства и строительства, организация компактных предприятий по переработке плодоовощной и животноводческой продукции, оснащенных современной техникой и новейшими технологиями, создание благоприятных условий фермерским хозяйствам, агрофирмам, субъектам малого и частного предпринимательства для ознакомления с передовыми высокоэффективными мини-технологиями и оборудованием, производимыми ведущими зарубежными компаниями, а также оказание содействия в их приобретении.

На "Agrominitech Expo-2013" будут представлены мини-технологии и компактное оборудование по производству и переработке плодоовощной, мясомолочной продукции, развитию животноводства и птицеводства, переработке кожи и шерсти, производству хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, а также для садоводства и виноградарства. Кроме того будут экспонированы технологии для легкой промышленности, производства строительных материалов, развития сферы услуг, тароупаковочное оборудование и водосберегающие технологии.

Тематический план выставки "Agrotechmash Ехро-2013" включает информационно-консультативные стенды и разделы специализированной экспозиции, включая натурные экспонаты и раздаточные рекламные материалы зарубежный фирм и компаний – производителей сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.

В рамках мероприятия предусмотрено также проведение ежедневных тематических семинаров в кинолектории ОАО "НВК "Узэкспоцентр", с организацией презентаций представителей отечественных и зарубежных компаний для фермерских хозяйств, агрофирм, субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

Постановлением предусмотрен также ряд льгот и преференций для местных и зарубежных участников сельскохозяйственных выставок.

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