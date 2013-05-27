В Андижанском облУНО начали подготовку к новому учебному году

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В Андижанской области пристальное внимание уделяют готовности школ к 2013-2014 учебному году. Это связано с началом реализации постановления Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков", подписанного 10 декабря 2012 года.

В области, начиная с нового учебного года, поэтапно будут внедрять изучение английского, немецкого и французского языков в 742 школах. В этом году в 1 класс будет принято 46 тысяч 155 малышей. Они начнут изучать устную речь на иностранном языке, а со 2 класса осваивать письменность.

По словам начальника облУНО Дильмуродбека Рахматуллаева, в школах проводится подготовка классов для полноценного обучения, установлены лингофоны и компьютерные тренажеры, освоены аудио- и видеопрограммы. Преподаватели проходят курсы повышения квалификации. В Асаке, Кургантепе, Шахрихане и еще 4 районах проведены учебные семинары по методике преподавания иностранного языка в начальной школе. 22 человека прослушали 144-часовые семинары в Государственном университете мировых языков в городе Ташкент. Среди них 12 преподавателей английского, 5 - немецкого и 5 - французского языков.

Количество преподавателей иностранного языка в области достигнет 2 тысяч 525, из низ 1863 - учителя английского, 428 - немецкого, 199 - французского, и 5 человек преподают прочие языки.

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