Андижанские мастера ушу будут бороться за Кубок Республики

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 26 мая андижанское областное отделение Федерации ушу Узбекистана получило официальное приглашение на участие в соревнованиях на Кубок Республики Узбекистан по ушу.

Соревнования состоятся с 21 по 22 июня в городе Ташкент. Спортсмены будут защищать честь области.

- Мы очень рады, что получили это приглашение, - говорит исполнительный директор андижанского отделения Федерации ушу Узбекистана Ильхом Убайдуллаев. – В нашем регионе этот вид спорта развивается не особенно успешно, надеюсь, что наши очередные победы поднимут престиж секций по всей долине. Состав сборной пока уточняется. У нас много достойных ребят, которые занимаются с энтузиазмом. Есть даже чемпионы дошкольного возраста из клуба "Андижан" в Кургантепе, которых тренирует Зилола Маматалиева. Радует, что среди наших спортсменов есть и девочки, в том числе, и чемпионки разного возраста.

Также стоит отметить, что андижанское отделение ведет работу в области инклюзивного воспитания детей-инвалидов. Благодаря усилиям тренеров и инициативе исполнительного директора здесь тренируются двое юношей с диагнозом ДЦП. Придя сюда, они занимались по специально разработанной программе, что позволило им спустя некоторое время добиться значительных результатов и проходить дальнейшее обучение в группе вместе со здоровыми детьми.

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