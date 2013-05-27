В 1-м квартале профсоюзы Узбекистана направили 2 млрд. сумов на укрепление санаториев

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Совет Федерации профсоюзов Узбекистана обнародовал данные о проведенной в 1-м квартале 2013 года работе по оздоровлению и культурному досугу населения.

Так, в отчетном периоде в санаториях системы профсоюзов бесплатно укрепили здоровье 15 женщин из малообеспеченных семей и 13 работников здравоохранения. На льготной основе оздоровлено 396 фермеров, 128 представителей малого бизнеса и частного предпринимательства. 17 молодых семей получили 33 льготные путевки. Оздоровлено 155 матерей и детей. Всего на эти цели направлено 327,11 млн. сумов из средств профсоюзных организаций.

2 млрд. 41 млн. сумов выделено на укрепление материально-технической базы профсоюзных оздоровительных комплексов.

В целях культурного досуга для 3354 представителей из малообеспеченных семей организованы экскурсии в Хиву, Ташкент, Самарканд, Бухару, Коканд, Маргилан, Термез, Шахрисабз и Карши. Общие расходы на эти цели составили 134,1 млн. сумов, включая 76,6 млн. сумов профсоюзных средств и 57,5 млн. сумов средств работодателей.

Профсоюзами Узбекистана также оказана материальная помощь 23156 семьям, ветеранам и инвалидам на 820,3 млн. сумов по случаю всенародного праздника Навруз.

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