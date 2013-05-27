Необоснованные расходы загнали бухарских дорожников в тупик

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. С 2010 по 2012 год предприятия дорожного сектора не смогли освоить 36,6 процента целевых средств, сообщает пресс-служба аппарата Бухарского областного хокимията.

В денежном эквиваленте это составляет 25,2 миллиарда сумов, говорится в сообщении. В связи с этим 50 километров дорог международного значения, 215 километров государственного и местного значения и 340 километров автодорог нуждаются в ремонте.

По официальным данным, за этот период допущены необоснованные расходы и приписки к выполненным работам на сумму в 2 миллиарда 45 миллионов 700 тысяч сумов, выделенных из средств Республиканского дорожного фонда при Минфине Узбекистана.

В итоге, в 2010 году на ремонт сельских и поселковых автодорог израсходовано 3 миллиарда 186 миллионов сумов из местного бюджета, а в 2012 эта сумма была увеличена практически в 3 раза.

За 3 года сданы в эксплуатацию 1129 домов, построенных на 88 сельских массивах по типовым проектам. За счет средств "Бухоро электр тармоклари" осуществлена их электрификация на 9 миллиардов 430 миллионов сумов.

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