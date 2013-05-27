В целях трудоустройства молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В Бувайдинском районе Ферганской области 26 мая состоялась ярмарка вакансий для выпускников профессиональных колледжей и академических лицеев. Организованное по инициативе центра содействия занятости и социальной защиты населения мероприятие было нацелено на обеспечение занятости молодежи.

На ярмарке труда присутствовали представители хокимията, прокуратуры, Комитета женщин, ОДМ "Камолот" и другие заинтересованные учреждения.

Свыше 50 предприятий и организаций представили около 100 вакансий. Рабочие места касались сфер информационно-коммуникационных технологий, производства, бытового обслуживания, а также фермерского хозяйства.

По итогам ярмарки труда свыше 70 молодых парней и девушек получили направления на работу.

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