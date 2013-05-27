Андижанские выпускники выбирают колледжи и лицеи

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в академическом лицее при Андижанском государственном медицинском институте прошел День открытых дверей, организованный областным управлением среднего образования совместно с управлением колледжами.

На мероприятие были приглашены учащиеся старших классов и выпускники средних школ с родителями и родственниками. Их ознакомили с особенностями обучения в колледже, показали помещения, опытные педагоги рассказали о плюсах и минусах, предупредив о строгом соблюдении режима и дисциплины. Ребята имели возможность задать все интересующие их вопросы, расспросить о профессии врача, медсестры, фармацевта.

В ходе общения с выпускниками стало понятно, что многие будут стараться поступить именно в этот академический лицей. Хотя придется пройти экзамены и очень строгий отбор, а после еще много лет учиться, чтобы получить диплом врача, но подростков это не пугает.

По словам выпускницы 9 класса среднеобразовательной школы №40 Фатимы Ахматахуновой, День открытых дверей вызвал большой интерес у нее и ее подруг. Им были представлены интерактивные методы ведения уроков с применением новейших педагогических технологий. Они были шокированы таким хорошим оснащением кабинетов необходимой техникой и мебелью, созданными условиями для обучения. Это укрепило их желание поступить именно сюда.

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