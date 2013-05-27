В Ташкенте прошла ярмарка ИТ-вакансий

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ташкентском университете информационных технологий 25 мая состоялась ярмарка вакансий для специалистов сферы связи, информатизации и телекоммуникационных технологий. В качестве соискателей ее посетили студенты и выпускники вузов, а также учащиеся профессиональных колледжей и лицеев страны, готовящих IT-специалистов.

Цель проведения ярмарки – создание возможностей привлечения компаниями и организациями ИКТ-кадров, а также оказание содействия молодым специалистам в трудоустройстве. Свои стенды на ярмарке представили около 40 предприятий, действующих в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а также государственных органов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель председателя Госкомсвязи, ректор ТУИТ Хаким Мухитдинов. Он отметил, что в настоящее время формируется база данных для рассмотрения кандидатов на должности руководителей и специалистов в ИКТ-подразделениях комитета, а также специализированных подразделениях по ИКТ органов государственного, хозяйственного управления и государственной власти на местах.

На ярмарке были представлены вакансии в специализированных структурных подразделениях государственных органов, ответственных за внедрение и развитие ИКТ.

Постоянным участником ярмарки вакансий является акционерная компания "Узбектелеком". В этом году на ярмарке были представлены сразу несколько филиалов компании, которые предлагали рабочие места для молодых специалистов по самым разным направлениям. Всем соискателям были выданы сертификаты на прохождение собеседования для получения вакантного места специалиста.http://www.uzinform.com/ru/admin3/

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