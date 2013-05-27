Узбекистан и ФРГ обсудили сотрудничество столиц

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. По приглашению хокимията города Ташкента в столицу Узбекистана прибыл правящий бургомистр города Берлина Клаус Воверайт. 27 мая его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

В состоявшейся в МИД встрече принял участие Посол ФРГ Аристид Эмиль Фенстер.

"Взаимодействие Ташкента и Берлина занимает особое место в поступательно укрепляющихся двусторонних отношениях между Узбекистаном и Германией", – отмечалось в ходе беседы.

С момента установления в 1996 году побратимских связей двух столиц, между странами последовательно развиваются регулярные связи представителей органов власти, финансовых учреждений, учебных заведений, деятелей науки и культуры.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества в контексте диалога Узбекистана и Германии.

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