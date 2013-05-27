Спортсмены Мархаматского района привыкли побеждать

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. На проходившем недавно в городе Чимкент 7-м международном турнире по волейболу для подростков первое место среди сборных 1996-1997 года рождения заняла команда колледжа водного и сельского хозяйства Мархаматского района Андижанской области. В финале они обыграли фаворитов состязания – молодежную сборную волейболистов города Чимкент Республики Казахстан со счетом 3:2.

В соревнованиях принимали участие представители Казахстана, Киргизии, Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Победители получили медали с дипломами, памятные и дорогостоящие призы.

Также стоит отметить, что в спортивном клубе "Комбат айкидо" города Мархамат расширяют количество видов спорта. На проходившем недавно соревновании на Кубок Узбекистана по айкидо в спортивном комплексе "ЖАР" города Ташкента сборная колледжа сельского хозяйства под руководством тренера Мухаммадрасула Жураева, тренирующаяся здесь, приняла участие. Награды привезли А. Тахтамурадов в весовой категории 26 килограммов среди детей, Я. Адхамов в весовой категории 45 килограммов завоевал первое место среди подростков, Ш. Дадабаева в весовой категории 60 килограммов поднялась на второе место среди девочек, Ф. Машрапов также завоевал второе место в весовой категории 45 килограммов среди подростков.

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