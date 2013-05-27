Карасу – город палванов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Двое курашистов из города Карасу Андижанской области стали победителями на недавно прошедшем в Фергане чемпионате Республики и завоевали право защищать честь Узбекистана на мировых соревнованиях. Это Умид Адахамов (весовая категория 90 кг) и Достон Эргашев (97 кг).

В городе большое внимание уделяется воспитанию спортсменов. Сегодня уже есть продолжатели, достойные перехватить эстафетную палочку побед среди подростков. В спортивном зале городского отделения национальной федерации кураша занимается более 40 ребят разного возраста. Тренируют их талантливые тренеры Исматилло Базаров и Нодирбек Журабоев.

В прошлую пятницу на проходившем в Пахтаабадском районе областном чемпионате среди подростков отличились Нурмухаммад Хужамназаров (71 кг), Хикматилло Тиллабаев (38 кг) и Шерзод Тургунов (38 кг). Все они - представители города Карасу. Теперь они будут выступать на республиканском чемпионате, который согласно плану будет проходить в городе Андижан.

- За нашими спортсменами великое будущее, - говорит руководитель городского отделения национальной федерации кураша Рустам Тураханов. – Еще с древних времен наш город славился палванами (богатырями). Мы воспитываем молодых спортсменов в духе вековых традиций и используя современные методы тренировки и подготовки на самом высоком уровне.

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