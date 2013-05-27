В Андижане выбрали лучшую санитарную дружину

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. По инициативе Андижанского управления Министерства чрезвычайных ситуаций в конце прошлой недели было проведено соревнование среди санитарных дружин по оказанию первой помощи пострадавшим, экстренному эвакуированию населения при чрезвычайных ситуациях, персональной работе в очагах бедствий и сотрудничеству в группе.

Областное управление создало санитарные дружины в 420 организациях. На соревнованиях, проходивших на уровне городов и районов, 16 команд завоевали право участвовать в областном туре. До финала дошли только 4 команды.

Первое место заняла команда экономического колледжа Кургантепинского района, второе - сборная совместного предприятия "Уз Хонг Вуу" города Андижан и последними в тройке лидеров стали дружинники электросети Бузского района. Также высокие результаты показали представители колледжа коммунальных услуг и сервиса Шахриханского района.

Победители получили призы и подарки от областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, организаций здравоохранения, областного отделения Общества Красного полумесяца Республики Узбекистан.

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