В Самарканде прошел молодежный фестиваль

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 26 мая завершился республиканский молодежный фестиваль под девизом "Мы - дети великой страны!", организованный по инициативе ОДМ "Камолот", при содействии Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана.

Председатель областного Кенгаша ОДМ "Камолот" А.Норбоев сообщил, что фестиваль организован в целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, воспитания в них чувства ответственности к проводимым реформам и повышения социальной активности молодежи.

Для участия в мероприятии были приглашены депутаты из городов и районов области, предприниматели, молодые ученые и исследователи, знаменитые поэты и писатели, актеры кино и театра, звезды эстрады, художники, спортсмены и другие лица, которые проводят встречи с десятками тысяч представителей молодежи области.

В рамках фестиваля были организованы мероприятия на темы "Массовые угрозы и духовность молодежи", "Депутат и молодежь", "Таланты независимости", проведены встречи с депутатами Олий Мажлиса С.Абдуназаровым, А.Гофуровым, а также с опытными политологами, историками и психологами.

В парке культуры и отдыха "Ёшлик", амфитеатре "Мужиза", педагогическом колледже города Самарканда проведены концертные мероприятия, на которых выступили знаменитые певцы, актеры и поэты страны.

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