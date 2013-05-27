В Навои завершился городской этап футбольного турнира на Кубок "Камолот"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая на стадионе "Ёшлик" города Навои завершился городской этап по футболу республиканского турнира между командами учащихся средних специальных учебных заведений.

В соревнованиях приняли участие 10 футбольных команд академических лицеев и профессиональных колледжей областного центра. По итогам встреч с наибольшим количеством набранных очков победу одержала команда спортсменов колледжа олимпийского резерва города Навои. Она же завоевала путевку для участия в областном этапе турнира.

Все команды, принявшие участие в турнире, награждены дипломами и памятными подарками от организаторов соревнований.

УЗИНФОРМ