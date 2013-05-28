Забота о будущем поколении

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде 27 мая прошла беседа за "круглым столом" на тему "Созданные в стране условия для воспитания здорового поколения и вопросы эффективного их использования". Мероприятие было организовано городским Кенгашем УзЛиДеП, при содействии Комитета женщин.

В нем приняли участие активистки женских крыльев политических партий, сотрудницы Комитета женщин, женщины махаллей, работницы госучреждений и другие.

В процессе беседы ее участники обсудили вопросы социальной защиты материнства и детства, обеспечения продолжительности жизни, повышения медицинской грамотности женщин, а также воспитания молодежи.

В ходе мероприятия отмечено, что предупреждение распространения среди молодежи вредных привычек и элементов, пресечение ранних и родственных браков, оказание медицинской и социальной помощи, женщинам и девушкам, пристрастившимся к наркотическим средствам, и широкое привлечение женщин махаллей к спорту является важной задачей современного общества.

Участники мероприятия определили необходимые меры по пропаганде и разъяснению среди населения вышеуказанных актуальных задач.

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