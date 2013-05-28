Для школьников начались летние каникулы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Вот и настала долгожданная пора для тысяч школьников страны - летние каникулы. Городской парк в Навои поистине стал любимым местом отдыха для всех навоийских мальчишек, девчонок и их родителей.

Расположенный в самом центре города, парк культуры и отдыха имени великого поэта Алишера Навои занимает общую площадь в 22 гектара. Парк неповторим своим уникальным озером, где все желающие могут купаться и загорать, кататься на лодках и катамаранах. На территории парка расположились различные атрационы, современный аквапарк, фонтаны, Амфитеатр для проведения различных концертов и культурно-массовых мероприятий. В парке организована продажа мороженого и различных прохладительных напитков. Особенно любят навоийцы посещать городской "живой уголок", где содержатся 12 видов диких зверей, 18 видов редких птиц, змей и рыб, занесенных в "Красную книгу Узбекистана".

- Накануне летних каникул, на радость детям, мы построили новый детский автодром, закупили для него 7 специальных автомобилей китайского производства на 150 миллионов сумов, - рассказывает руководитель общества с ограниченной ответственностью "Ферз Умид " Отамурод Барноев. Все службы городского парка готовы, чтобы летний отдых ребят в парке был радостным, веселым и запоминающимся.

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