В Риштане прошла благотворительная свадьба

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в городке Риштан Ферганской области Узбекистана прошла благотворительная свадьба для трех сыновей Нилюфар Кулдашевой. Мероприятие было организовано благодаря материальной и духовной поддержке областного Комитета женщин, который возглавляет заместитель хокима области Мавлюдахон Ходжаева.

Хатна-той, или обрезание, согласно узбекским традициям проводится как свадебное торжество, с подарками, большим скоплением народа, застольем. В связи с этим у многих семей, особенно малообеспеченных, возникают большие трудности в проведении хатна-тоев, поэтому издревле махалля помогала таким семьям.

Для троих ребятишек – Хасана, Хусана и Азамата - этот день стал настоящим праздником еще и потому, что подарки их матери вручала заместитель хокима области, председатель Комитета женщин Мавлюдахон Ходжаева. На свадьбе она отметила важность поддержки малообеспеченных семей со стороны не только махаллинских сходов граждан, но и простых соседей, односельчан.

- Если каждый из нас внесет копейку в помощь таким семьям, это уже будет благое дело – савоб, - сказала М. Ходжаева.

Стоит отметить, что ферганский областной Комитет женщин ежегодно проводит такие акции и вручает подарки не только малообеспеченным семья, но и инвалидам, детям, женщинам-активисткам, старикам.

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