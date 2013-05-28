В Бешарыке поговорили о массовой культуре

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая на самом западе Ферганской долины, в Бешарыкском районе Ферганской области Узбекистана прошло собрание для учащихся колледжей и молодежи городка, на котором обсуждалась духовность подрастающего поколения.

Мероприятие, которое проходило в актовом зале бешарыкского сельскохозяйственного профессионального колледжа, было организовано районным Комитетом женщин. На нем ребятам рассказали о вредном влиянии так называемой "массовой культуры", о негативных ее последствиях для тех, кто попал под ее влияние. В частности, в пример приводились манеры поведения, не свойственные узбекскому менталитету способы общения и мода, в которой преобладают вызывающие и яркие краски, облегающая и обнажающая части тела одежда.

- Массовая культура – это отрыв от нашей самобытности, - говорит активистка районного отдела молодежного движения "Камолот" Омина Абдуллаева. – Для нас типичны больше одежды, подчеркивающие нашу целомудренность, уравновешенность, толерантность. Мы говорим нашим ребятам, что хиджабы – это тоже не для нас! Длинные волосы, заплетенные в многочисленные косички, строгая прическа, платье с закрытыми рукавами и опускающееся ниже колен – вот он типичный образ узбечки. И об этом надо помнить!

Стоит отметить, что во многих городских школах Ферганской области носить хиджабы строго запрещено, то же самое касается и украшений, использования косметики.

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