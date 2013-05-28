В ферганском Доме офицеров поговорили о защите прав несовершеннолетних

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в ферганском Доме офицеров состоялось собрание, на котором была обсуждена правовая защита несовершеннолетних и поддержка жен военных, вынужденных проживать вдали от родных мест.

Мероприятие было организовано ферганской военной прокуратурой, с участием областных Комитета женщин и научно-практического центра "Семья". Так военный прокурор Б. Жалолходжаев рассказал о том, какая ведется работа со стороны его ведомства по оказанию правовой помощи несовершеннолетним, какие проводятся семинары, конкурсы и иные мероприятия. Он также отметил роль и сотрудничество Комитета женщин в этой работе.

Руководитель научно-практического центра "Оила" Зульфия Ахунова поделилась мнением о необходимости духовной поддержки жен офицеров, по долгу службы покинувших родные места и кочующих по стране.

- Для таких женщин очень важно знать, что в каждой области, в каждом районе Республики есть такие люди, на которых они могут положиться, спросить совета, да и просто поговорить о жизни, - отметила Зульфия Собировна.

Стоит отметить, что в настоящее время такую миссию для вторых половинок офицерского состава выполняют отнюдь не общественные или государственные организации, а соседи и мобильная связь.

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