Конкурс одаренной молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. В Фуркатском районе Ферганской области 28 мая прошел районный этап смотра-конкурса "Келажак овози – 2013", организатором которого выступил Фонд "Форум культуры и искусства Узбекистана", ЦМИ "Келажак овози", ОДМ "Камолот" и Министерство высшего и среднего специального образования.

Цель конкурса заключается в выявлении и поддержке одаренной, талантливой молодежи страны, а также в воспитании гармонично развитого поколения.

Участники конкурса представили членам жюри свои инновационные проекты в сфере информационных технологий, сельского хозяйства, предпринимательства, бизнес-деятельности, а также по другим номинациям. В конкурсе приняло участие свыше 50 молодых парней и девушек.

По итогам решения жюри, шанс принять участие в областном этапе конкурса предоставлен А.Рустамову, Г.Олтиевой и Ш.Хамидову.

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