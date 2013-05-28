Обращение к ферганской молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. В начале этой недели областной Комитет женщин, фонд "Нуроний" и общественный благотворительный фонд "Махалля" обратились к ферганской молодежи с просьбой активно участвовать в общественной жизни области.

По мнению тех, кто обратился, введенное в стране 12-летнее образование дает положительные результаты, что позволяет молодым людям не только найти свое место в жизни, но и реализовывать свои бизнес-проекты. Обращаясь к родителям, вышеназванные организации отметили, что в некоторых семьях не следят за своими детьми и преследуя только материальную выгоду отправляют их на заработки за рубеж. "Там их труд, здоровье и жизнь никем не защищаются. В результате чего некоторые ребята на всю жизнь остаются калеками, инвалидами, приобретают хронические, неизлечимые заболевания, порой даже погибая раньше времени". В связи с этим, приводя узбекскую пословицу "Лучше быть нищим на родине, чем шахом на чужбине", организации призвали не допускать такого отношения к подрастающему поколению.

"В нашей стране гарантирована заработная плата, защита труда молодежи, особенно хорошо дело обстоит с выпускниками профессиональных колледжей, которых государство обеспечивает рабочими местами", - говорится в обращении.

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