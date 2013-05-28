В Ферганском университете прошла встреча с поэтессой

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня днем в актовом зале Ферганского государственного университета прошла встреча с известной поэтессой, лауреатом премии Зульфии Гульжамол Аскаровой.

Открывая мероприятие, поэтесса вместе с заместителем хокима Ферганской области, председателем областного Комитета женщин Мавлюдахон Ходжаевой извинилась перед студентами вузами за то, что опоздала более чем на час. "В Маргилане, где утром проходила наша встреча, нас просто не хотели отпускать", - сказала М. Ходжаева. ЗатемГ. Аскарова прочитала свои стихи из нового сборника "Эркалик имтиези" - "Возможности молодости". В частности, "Стих счастливой девушки" произвел большое впечатление на студентов.

На мероприятии присутствовали известный литератор Турсуной Эгамбердиева, руководитель первичной ячейки Комитета женщин при университете Зульфия Холматова, а также лауреаты премии Зульфии из других областей. В частности, Сарвиноз Шайдуллаева из Сурхандарьи, известная своими спортивными достижениями по комбат-айкидо, Нафосат Журабекова из Бухары и другие прочитали свои любимые стихотворения.

Стоит отметить, что Г. Аскарова, выпустившая книгу тиражом в 10 тысяч экземпляров, занимает должность начальника пресс-службы Комитета женщин Республики Узбекистан.

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