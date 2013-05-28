В Узбекистане пребывает миссия Французского агентства развития

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим визитом пребывает миссия экспертов Французского агентства развития (ФАР). Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Республике.

Цель визита – продолжение разработки проекта по модернизации низковольтных электрических сетей в трех областях Республики.

Эксперты ФАР планируют провести переговоры в Министерстве экономики, Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли и ГАК "Узбекэнерго", где обсудят перспективы реализации новых проектов в других сферах.

Как отмечает французское посольство, это первый проект, реализуемый ФАР в Узбекистане в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 2 марта 2013 года между Французским агентством развития и Правительством Республики Узбекистан в ходе визита в Ташкент министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.

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