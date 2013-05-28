Посол Южной Кореи завершает свою миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Чон Дэ Ван завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 28 мая его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.

Приветствуя посла, глава МИД Узбекистана отметил динамичный и взаимовыгодный характер современных узбекско-южнокорейских отношений, основанных на стратегическом партнерстве.

Узбекистан и Южная Корея накопили значительный опыт позитивного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах, а также на международной арене.

А.Камилов выразил южнокорейскому послу признательность за весомый личный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Чон Дэ Ван, в свою очередь, поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешной его деятельности на посту главы диппредставительства.

Напомним, Чон Дэ Ван занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Узбекистане с 2010 года.

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