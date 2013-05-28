Глава МИД Узбекистана принял помощника Генсека ООН

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. С 26 по 29 мая в Узбекистане с рабочим визитом пребывает помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека Иван Симонович. Сегодня его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов. В беседе принял участие Постоянный координатор ООН, Постоянный представитель Программы развития ООН Стефан Приснер.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, на встрече обсуждался широкий спектр вопросов отношений Узбекистана и ООН, состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Было подчеркнуто, что сегодня Узбекистан и структуры ООН связывает многолетнее плодотворное взаимодействие в различных сферах. Это, прежде всего, вопросы сотрудничества в противодействии ядерному распространению и региональной безопасности, преодолении социально-экономических и экологических проблем Центральной Азии, включая смягчение последствий Аральской катастрофы, борьбы с международным терроризмом и наркотрафиком.

Стороны поддерживают конструктивный диалог в области прав человека. В рамках реализации принятой в 2010 году Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в Узбекистане предпринимаются конкретные шаги, направленные на дальнейшую либерализацию общественно-политической жизни, внесение изменений в судебно-правовую практику и в целом в систему уголовного наказания, отмечалось в ходе беседы.

Напомним, визит высокопоставленного дипломата ООН в Узбекистан проходит в рамках его турне по странам Центральной Азии. До прибытия в Ташкент И.Симонович посетил Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

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