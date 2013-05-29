Здоровый образ жизни - залог будущего нации

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в колледже культуры и искусства областного центра по инициативе Навоийского регионального отделения Экологического движения Узбекистана прошел "круглый стол" на тему "Здоровый образ жизни - залог будущего нации".

В работе "круглого стола" приняли участие представители Навоийского регионального отделения института мониторинга формирования гражданского общества, областного комитета охраны природы, органов здравоохранения, учащиеся и преподаватели колледжа.

Участники мероприятия подчеркнули, что работа по пропаганде здорового образа жизни поднята в стране на государственный уровень. Проводимая в Узбекистане поэтапная реформа способствует воспитанию всесторонне развитого и здорового поколения. Особенно положительным в этом направлении является всеобщий охват молодежи занятием спортом, что, бесспорно, является залогом защиты их от влияния вредных и чуждых привычек.

О влиянии на здоровье человека неблагоприятной экологической среды и необходимых мерах для усиления иммунной системы человека рассказала в своем выступлении врач областной больницы Шоира Ахмедова.

"Здоровый образ жизни - залог будущего нации"- таков был лейтмотив всех выступлений за "круглым столом".

Участники мероприятия получили ответы специалистов на все интересующие их вопросы.

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