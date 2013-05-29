Асакинский автозавод за 4 месяца выпустил 69 тысяч 454 автомобиля

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. По данным пресс-службы закрытого акционерного общества "GM-Узбекистан", эта цифра превышает прошлогодние показатели за тот же период времени на 6 тысяч 651 современный автомобиль.

23 тысячи 789 автомобилей современных марок "Нексия", "Матиз", "Шевроле Лачетти", "Спарк" и "Кобальт" отправились на экспорт за рубеж, в первую очередь, в Российскую Федерацию. 49 тысяч 119 штук будут реализованы на внутреннем рынке.

На этом же заводе раньше производили малолитражку "Тико" и микроавтобусы "Дамас", которые практически не имели спроса за рубежом. Что же касается "Дамасов", то спрос на них на внутреннем рынке остается высоким.

На заводе-монополисте в автомобильной промышленности идут активные разработки новых и усовершенствование старых образцов автомобилей. Кроме того, на заводе ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для технического персонала, что позволяет отправлять на экспорт товар хорошего качества.

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