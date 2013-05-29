Главный тренер андижанской сборной по плаванию видит перспективы

Главный тренер андижанской сборной по плаванию видит перспективы29.05.2013 13:19
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Недавно назначенный на эту должность заслуженный тренер Украины Валерий Васильевич Нагиев многие годы готовил спортсменов из России, Португалии, Ирана, теперь его цель - вывести андижанских пловцов на мировой уровень.
- Мы находимся на таком высоком уровне по стране лишь потому, что мы сильные среди слабых, - сказал тренер. – Думаю, нам потребуется как минимум один год, когда мы сможем уверенно заявить о себе на международной арене, участвовать и привозить медали с престижных международных турниров по плаванию.
- Кроме того, что примечательно, в Андижане уже есть с кем работать. Это такие известные в Узбекистане пловчихи как Раъно Оманова, Шохсанам Ташпулатова, Нодира Шамсутдинова. Да и среди ребят также есть перспективные – Собит и Фарход Амиловы.
Словом, благодаря той материальной поддержке, которую оказывает государство для развития плавания в Андижане, мы сможем добиться серьезные успехов на международном поприще.
УЗИНФОРМ