Улугнорский район готовится к своему 40-летию

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. В течение этого лета в Улугнорском районе Андижанской области будут проходить праздничные мероприятия, посвященные юбилею основанию района и 22-летию независимости Республики Узбекистан.

В 1973 году комсомольские строительные бригады взялись осваивать центр Ферганской долины, покрытый пустыней и дикими зарослями, тогда же здесь быстрыми темпами началось строительство одного из самых молодых городов республики - Комсомолабада, впоследствии переименованного в Улугнор. Среди основателей городка были такие известные в Андижанской области коммунисты Таваккал Топиволдиев, Хафиз Полвонов, Мирзакаюм Мирзакаримов и другие.

- Когда мы приехали в Комсомолабад, мы могли делать все, что позволяет наша фантазия – поскольку перед нами открывался непочатый край работ и огромные ресурсы государства, – рассказывает Илтифод Ибрагимовна Болтабаева. – Теперь же все наши труды будут увековечены цветущим районом и архивными фотографиями и документами в музее 40-летия Улугнорского района.

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